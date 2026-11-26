Se dice que somos conciencia. Más allá del cuerpo y los pensamientos, existe en nosotros una dimensión capaz de observar, reflexionar y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.

En uno de sus discursos, Abraham Lincoln expresó: “Tengamos fe en que la razón es poderosa, y con esa fe avancemos haciendo la parte que nos toca”. La conciencia está vinculada a esa verdad interior que orienta nuestras decisiones.

También puede entenderse como una conexión con algo mayor: el universo, la vida, la luz divina o el amor profundo. Es un espacio interno donde surge la lucidez. Tener una conciencia despierta implica actuar con claridad, responsabilidad y coherencia.

La neurociencia estudia los procesos cerebrales, pero la experiencia consciente sigue siendo un fenómeno complejo. La mente produce pensamientos que, al quedar dominados por el apego, el orgullo o el miedo, pueden alimentar el ego. Este nos lleva a identificarnos en exceso con el cuerpo, la imagen o el sufrimiento. La conciencia, en cambio, permite observar esas experiencias sin quedar atrapados en ellas.

El escritor Oscar Wilde afirmó que el pensamiento y el sufrimiento nos hacen conscientes de nuestra existencia. Sin embargo, no se trata de vivir aferrados al dolor, sino de aprender a observarlo. Al identificarnos por completo con emociones como la cólera o la ansiedad, perdemos el equilibrio. Reconocerlas sin dejarnos dominar por ellas nos ayuda a recuperar la libertad interior.

Dedicar unos momentos a la quietud al despertar o antes de dormir permite cultivar la presencia. Sin distracciones ni estímulos externos, podemos prestar atención a lo que sentimos y pensamos, y descubrir una calma que no depende de las circunstancias.