Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Lorena de 30 años, que nos escribe desde Pueblo Libre.
Lorena (30 años, Pueblo Libre). Doctora Magaly, me da pena reconocerlo, pero siento que tengo que rogarle a mi pareja para recibir un poco de cariño. Llevamos tres años juntos y vivimos en el mismo departamento desde hace uno. Cuando empezamos, Andrés era muy atento, me abrazaba sin motivo, me daba besos al llegar del trabajo y buscaba cualquier momento para estar cerca de mí. Ahora parece que esas muestras de afecto han desaparecido.
Cuando llego a casa intento abrazarlo, pero muchas veces sigue mirando el celular o me responde que está ocupado. Si le pido que me dé un beso, lo hace, pero siento que cumple por compromiso. Ya no tiene esos pequeños detalles que antes me hacían sentir querida. Incluso cuando salimos a comer, pasa buena parte del tiempo revisando mensajes y casi no conversamos.
Entiendo que la rutina existe y que ambos tenemos responsabilidades, pero tampoco creo que vivir juntos signifique dejar de demostrarnos cariño. Me hace sentir mal tener que pedir algo que antes le nacía espontáneamente.
No quiero convertirme en una persona que reclama afecto a cada momento, pero tampoco quiero acostumbrarme a una relación donde me siento sola estando acompañada. ¿Cómo puedo hacerle entender que necesito recuperar esos gestos, doctora? Extraño mucho al hombre cariñoso del que me enamoré.
CONSEJO
Lorena, la convivencia puede cambiar las demostraciones de afecto, pero no debería hacerlas desaparecer. Expresa con claridad qué gestos extrañas, sin convertir cada acercamiento en un reclamo. Pregúntale también cómo está viviendo la relación y si hay algo que le preocupa. El cariño no debe sentirse como una obligación, pero tampoco puedes ser siempre tú quien busque acercarse.