Mientras el Gobierno tiene sobre la mesa un pedido del Congreso para declarar en emergencia sanitaria el Ministerio de Salud (Minsa) ante el avance del dengue, el titular del sector, Luis Dyer, reveló que se busca ampliar la disponibilidad de camas ante el riesgo de colapso de los hospitales.

Señaló que las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI) están por colapsar: se registra 122 mil casos de dengue y, de las 1003 camas UCI ocupadas de un total de 1183, solo 21 corresponden a pacientes con tal enfermedad, cuyo número crecerá al intensificarse el fenómeno de El Niño en curso.

Camas UCI

Ante el 86 % de ocupación de camas UCI del país, indicó que se declaró en emergencia su disponibilidad y que el Minsa coordina con EsSalud, las Fuerzas Armadas y el sector privado para ampliar su capacidad de atención.

Afirmó que 110 mil personas de 10 a 20 años ya fueron inmunizadas con el primer lote de 455 mil dosis de vacunas, y que están llegando 1 millón 100 mil vacunas más.

Telemedicina

Dyer refirió que 14 hospitales de Lima Metropolitana brindan telemedicina las 24 horas a establecimientos del norte (desde Tumbes hasta Áncash) e invocó a eliminar criaderos de zancudos en casa y recibir a inspectores sanitarios.

En tanto, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Miguel Huamán, reveló que solicitó al Ejecutivo declarar en emergencia sanitaria el sector por el incremento del dengue y haber “cero camas UCI”.

Además, se evalúa interpelar al ministro Luis Dyer por la falta de previsión y las deficiencias detectadas en lotes de suero importado.