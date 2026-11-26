¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 26 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

No se fíe siempre de la suerte, piense cada paso con detenimiento y tomará mejores decisiones. Apoye siempre a su pareja. Lo necesita.

TAURO

El vivir atrapado en momentos pasados solo le traerá sufrimiento y malas decisiones. Busque mirar hacia el futuro y todo cambiará. Adelante.

GÉMINIS

Pasará momentos inolvidables que reafirmarán sus vínculos amorosos y podrán hacer mejores planes para el futuro. Enhorabuena por ello.

CÁNCER

Los efectos de algunas malas decisiones en lo económico le darán más de un dolor de cabeza. Así, será imposible generar ahorros.

LEO

Es momento de cosechar lo que sembró en su ámbito profesional. Pero tome sus precauciones a la hora de una decisión. Así no cometerá errores.

VIRGO

Los grandes logros solo se consiguen mediante el esfuerzo. Pelee por su felicidad, no permita que gente interesada lo aleje de quien ama.

LIBRA

Los planes que tenía para hoy no se desarrollarán como esperaba. Aproveche para sacar a relucir lo mejor de sus conocimientos. Manos a la obra.

ESCORPIO

Sus actividades laborales para el día de hoy se verán retrasadas debido a la incompetencia de algunas personas cercanas. Intente arreglarlo.

SAGITARIO

Si tiene una propuesta para asumir nuevas responsabilidades en el trabajo debe estar seguro de aceptar. Quizá se lleve un desengaño.

CAPRICORNIO

Ha decidido pasar más tiempo solo que con la pareja. Es una postura válida, pero le puede ocasionar un gran daño a la relación. Piénselo bien.

ACUARIO

Analice con gran calma esas nuevas opciones en el trabajo, no sea que además de no conseguir avances, estropee lo que ya tiene. Suerte.

PISCIS

Hoy desea hacer gastos en cosas superfluas, pero su dinero estará mejor empleado en reparaciones o manteniendo una cuenta de ahorros.