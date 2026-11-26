El intento frustrado de robo a un vehículo transportador de valores, que derivó en una toma de decenas de rehenes por más de 17 horas en un almacén Éxito, en Cartagena, Colombia, acabó este miércoles con el rescate de los últimos secuestrados, la muerte de un delincuente y la captura de cuatro cómplices.

El diario El Tiempo reportó que se rescató a 68 personas (37 mujeres y 31 hombres), cifra que incluye a los rehenes y a quienes estaban escondidos en locales del centro comercial.

Encapuchados

Todo comenzó a las 8 de la mañana del martes, cuando encapuchados armados ingresaron en el parqueadero de un centro comercial para asaltar un furgón blindado que transportaba dinero.

Cámaras los detectaron y, al llegar la Policía, se refugiaron en el supermercado de la cadena Éxito y tomaron como rehenes a clientes y trabajadores.

Francotiradores y un helicóptero

Tras la liberación de diez personas, entre mujeres y mayores, la tensión se prolongó durante la noche, con cada vez una mayor concentración de policías y militares en la zona, francotiradores y un helicóptero sobrevolando la zona.

Golpe

A las 12:30 a. m., un helicóptero aterrizó en el techo del centro comercial y media horas después 30 comandos especializados ingresaron al almacén usando bombas aturdidoras.

Un delincuente disparó y fue abatido. Y otros cuatro, que se habían cambiado de ropa y mezclaron entre las víctimas, fueron reducidos.

Todos los secuestrados resultaron liberados. El presidente Abelardo de la Espriella supervisó el rescate.

Los delincuentes exigían siete mil millones de pesos y camionetas blindadas para huir. Una mujer los habría ayudado.