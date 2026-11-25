Los labios brillantes y la piel luminosa recuperan protagonismo en las tendencias de maquillaje de 2026. Estas propuestas apuestan por texturas que aportan frescura y dimensión al rostro, y permiten transformar un maquillaje cotidiano con pequeños detalles, sin necesidad de utilizar muchos productos.

“Los acabados brillantes vuelven a tener protagonismo porque permiten aportar frescura y dimensión al maquillaje. La tendencia ya no consiste en aplicar iluminador en todo el rostro, sino en destacar puntos específicos y combinar texturas. Un brillo labial, por ejemplo, puede cambiar por completo el resultado de un maquillaje sencillo”, explica Cynthia Valera, experta en maquillaje de Avon.

Los labios y la piel pueden trabajarse con diferentes intensidades según el estilo que se busque. Mientras los tonos delicados y los acabados sutiles dan lugar a una apariencia más natural, los colores intensos permiten conseguir un maquillaje con mayor protagonismo en la boca.

¿Cómo incorporar estas tendencias al maquillaje?

Aunque ambas propuestas parten de estilos diferentes, pueden adaptarse a distintas ocasiones. La elección de los tonos, la cantidad de producto y las zonas que se desean destacar ayudan a conseguir distintos resultados.

La experta en maquillaje de Avon comparte algunas recomendaciones para ponerlas en práctica:

Labios con brillo para el día: los tonos suaves y los acabados translúcidos aportan luminosidad sin recargar el maquillaje. Se pueden combinar con una base ligera y un poco de rubor para mantener una apariencia fresca.

los tonos suaves y los acabados translúcidos aportan luminosidad sin recargar el maquillaje. Se pueden combinar con una base ligera y un poco de rubor para mantener una apariencia fresca. Colores intensos para destacar la boca: los tonos rojos y otros colores de mayor profundidad permiten dar protagonismo a los labios. Para equilibrar el resultado, se puede acompañar con una mirada sencilla y una piel de acabado natural.

los tonos rojos y otros colores de mayor profundidad permiten dar protagonismo a los labios. Para equilibrar el resultado, se puede acompañar con una mirada sencilla y una piel de acabado natural. Iluminador en puntos específicos: puede aplicarse en la parte alta de los pómulos, el lagrimal y el arco de las cejas. Lo recomendable es utilizar poca cantidad y difuminar para evitar que el brillo se extienda por todo el rostro.

puede aplicarse en la parte alta de los pómulos, el lagrimal y el arco de las cejas. Lo recomendable es utilizar poca cantidad y difuminar para evitar que el brillo se extienda por todo el rostro. Luminosidad también en el cuerpo: los iluminadores con partículas perladas pueden utilizarse en zonas como el escote, los hombros y las piernas. También es posible aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello para conseguir un efecto brillante.

los iluminadores con partículas perladas pueden utilizarse en zonas como el escote, los hombros y las piernas. También es posible aplicar una pequeña cantidad sobre el cabello para conseguir un efecto brillante. Cambiar la intensidad según la ocasión: durante el día funcionan mejor los acabados ligeros y los tonos suaves. Para la noche, aumentar la intensidad del color en los labios o destacar la mirada permite transformar el maquillaje sin tener que cambiar todos los productos.

“Uno de los errores más comunes es pensar que para conseguir un maquillaje llamativo se necesitan muchos productos. En realidad, el resultado depende de dónde se coloca el color y cómo se trabaja la luz. Un mismo iluminador puede utilizarse de forma muy discreta durante el día y con mayor intensidad para una ocasión especial”, añade Valera.

La combinación de labios brillantes y piel luminosa permite jugar con diferentes acabados y adaptar el maquillaje a los gustos y necesidades de cada persona. No es necesario destacar todas las zonas del