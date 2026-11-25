Después de su paso por las elecciones 2026, el humorista vuelve a los escenarios con esta nueva propuesta humorística, donde combinará su experiencia en su paso por la política y los personajes que fueron protagonistas de este proceso electoral. Anécdotas y personajes harán que esta velada sea de mucho humor, carcajadas y reflexión.

Todo el público se prepara para un espectáculo de lujo este domingo 29 de Noviembre desde las 7:00 pm en el teatro de Plaza Norte, las entradas ya se encuentran a la venta en Joinnus. Será una noche única donde de manera divertida y graciosa tocará algunos comentarios que se dijo durante su paso por las elecciones presidenciales como “con Iran nada que ver”, “en Perú hay muchos ilegales”, “Mi libertad carajo”, “Eso es to...eso es to...eso es todo”, etc.

El precio de las entradas es accesible para todo el público.

La platinum S/ 120.00 soles

Vip S/ 105.00 soles

Platea S/ 90.00

General S/ 60.00

TRAYECTORIA:

Según su biografía artística, en 1989 lanzó su primer espacio propio, Las mil y una de Carlos Álvarez, vigente hasta 1997. En 1998 le dieron la conducción de Caiga quien caiga y Todo o nada en ATV. Entre 1999 y 2000 perteneció Los Álvarez en Televisión Nacional del Perú. En 2001 retomó colaboraciones con Tulio Loza y, en 2004, participó en Los Inimitables y El Especial del Humor junto a Jorge Benavides en Latina Televisión. Es así como el ex presentador de TV se formó y con el pasar de los años, con muchos proyectos exitosos que vinieron después, fue consolidándose como uno de los mejores humoristas del Perú.