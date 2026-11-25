El superintendente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Dr. Vicente Espinoza Santillán, afirmó que el ranking de universidades que forma parte del V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria Peruana es el resultado de un trabajo técnico y conjunto con diversos actores.

“Los indicadores se elaboraron sobre la base de una propuesta técnica que pasó por un proceso de validación con diferentes actores”, señaló en una entrevista en Radio Nacional. Explicó que los ámbitos, pesos e indicadores se prepublicaron en el diario oficial “El Peruano”. Los aportes recibidos se sistematizaron y se evaluaron antes de su aprobación. En ese proceso se debatieron además otras propuestas, como medir la empleabilidad de los egresados.

En ese sentido, precisó que la Sunedu no establece previamente qué universidad ocupará una determinada posición en el ranking. La ubicación de cada institución se conoce únicamente después de recibir, sistematizar y tabular la información proporcionada por las propias universidades, aplicando los lineamientos, indicadores y ponderaciones previamente establecidos. Por tanto, los resultados responden a un procedimiento técnico y objetivo, sin decisiones discrecionales sobre las posiciones que debe ocupar cada institución.

El superintendente señaló que, desde el IV Informe Bienal, la medición incorporó la dimensión formativa y que esta edición suma la capacidad institucional. La investigación sigue siendo el ámbito con mayor peso, con 51,43 %. Se mide, entre otros indicadores, con las publicaciones indexadas y la proporción de docentes Renacyt. También se evalúan el ratio estudiante-docente, la proporción de docentes con doctorado y el tiempo que toma obtener el grado de bachiller y el título profesional.

Espinoza Santillán precisó que el informe refleja la realidad universitaria de 2023 y 2024. Asimismo, señaló que la oportunidad y calidad de la información que reportan las universidades es fundamental para una adecuada evaluación. En ese sentido, la falta de información, su presentación incompleta o fuera de los plazos establecidos puede repercutir en la valoración de los indicadores correspondientes y, por consiguiente, en los resultados obtenidos por cada institución. Por ello, hizo un llamado a las universidades a fortalecer su compromiso con el reporte oportuno, completo y transparente de sus datos.

Finalmente, indicó que el objetivo del informe es mostrar buenas prácticas que sirvan para la mejora continua. Anunció además que, cuando termine la edición del informe, la Sunedu se reunirá con los actores del sistema universitario para promover una mayor participación y compromiso en la entrega de información, de acuerdo con los indicadores y plazos establecidos.