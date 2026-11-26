El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdonó a dos pavos en la tradicional ceremonia de la Casa Blanca previa al Día de Acción de Gracias que este jueves se celebra en todo su país con cenas familiares en que millones de esas aves son horneadas y acaban en las mesas de los hogares de los estadounidenses.

Los pavos Feathers y Freedom recibieron el indulto oficial, aunque solo el último participó de la ceremonia porque el otro corrió hacia los arbustos de la Casa Blanca.

Poder de indulto

Trump señaló que lo hizo bajo el poder que le otorga la Constitución y que continúa así una tradición presidencial.

Además, Trump justificó el indulto del pavo Feathers, aunque se hubiera escapado de la ceremonia en la Casa Blanca.