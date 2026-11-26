¡El amor volvió a tocar la puerta! Los actores Giselle Collao y César Ritter se reencontraron para protagonizar una breve historia de romanticismo que trajo a la memoria a sus entrañables personajes de ‘Mil Oficios’, la recordada producción de Panamericana Televisión que conquistó al público peruano a inicios de los años 2000.

Esta vez, los artistas evocaron aquellos tiempos en los que sus personajes, Lucía y Lalo, protagonizaban una historia de amor que cautivó a los televidentes. Y hubo un detalle que no podía faltar: la música de Alejandro Sanz, pues uno de los temas que quedó asociado a aquel romance fue ‘El alma al aire’, del reconocido cantautor español.

El encuentro se convirtió así en una oportunidad para recordar una de las historias románticas más recordadas de la televisión peruana. Han pasado más de dos décadas desde el estreno de ‘Mil Oficios’, pero la química de ambos intérpretes sigue despertando cariño y nostalgia entre quienes siguieron sus aventuras en la pantalla chica.

Precisamente, este guiño al pasado llega en un momento especial para los admiradores del artista español, quien confirmó su regreso a Lima con su gira internacional ‘¿Y Ahora Qué +?’.

Alejandro Sanz vuelve a Lima en febrero de 2027

El intérprete de ‘Corazón partío’ ofrecerá un concierto el próximo sábado 13 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, como parte de su recorrido internacional.

La expectativa por su presentación ya comenzó a sentirse entre sus seguidores. La preventa de entradas a través de Teleticket se realizará este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, desde las 10:00 a. m., con descuentos de hasta el 15 % para quienes paguen con tarjetas de crédito y débito Interbank, según las condiciones de la promoción.

El repertorio anunciado contempla grandes clásicos de su trayectoria, entre ellos ‘Amiga mía’, ‘Y, ¿si fuera ella?’, ‘Mi soledad y yo’ y, por supuesto, ‘El alma al aire’, canción que ahora vuelve a cobrar protagonismo gracias al nostálgico reencuentro de los recordados Lalo y Lucía.

De esta manera, Giselle Collao y César Ritter hicieron viajar a sus seguidores en el tiempo y recordaron que algunas historias de amor, como las de la televisión, permanecen en la memoria del público.