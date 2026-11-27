Una intensa lluvia que cayó durante diez horas continuas convirtió a Tumbes en una piscina y dejó viviendas y calles inundadas, así como daños materiales.

Uno de los mayores daños fue el colapso de unos 80 metros del cerco perimétrico de la Villa Naval, ubicada en el barrio San José.

El agua también ingresó a viviendas de las primeras cuadras de la avenida Mariscal Castilla y los alrededores del parque Bellavista. La zona del mercado Modelo quedó anegada y el tránsito de vehículos y peatones se volvió complicado.

La desesperación de los vecinos quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. Un poblador de Bellavista mostró cómo el agua avanzaba hacia su vivienda. “Es un río que se está desbordando y metiendo a mi casa”, dijo.

La emergencia ocurre en medio del adelanto del impacto del fenómeno El Niño. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó que el caudal del río Tumbes llegó a 1400 metros cúbicos por segundo, una cifra récord.

PIURA. La tarde de ayer una fuerte lluvia sorprendió a la ciudad de Piura y anegó rápidamente calles, viviendas y establecimientos comerciales, principalmente en sectores considerados vulnerables.

El aguacero se produjo luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtiera sobre precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la costa y sierra norte hasta el domingo 29 de noviembre.

OJO AL DATO. Las lluvias también alcanzaron Zorritos, Corrales y San Jacinto, en Tumbes, donde se reportaron truenos y relámpagos.