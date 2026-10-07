Las calles de Gangnam, uno de los distritos más reconocidos de Seúl, la capital de Corea del Sur, se llenaron de amarillo con una aparición que sorprendió a residentes y visitantes: decenas de Pikachu desfilaron por la ciudad durante el Gangnam Festival 2026.

La escena hizo parte de una de las actividades centrales del festival y convirtió la avenida en un espectáculo protagonizado por el popular personaje de Pokémon.

Habitantes

El desfile recorrió una zona de aproximadamente un kilómetro entre Cheongdam Intersection y Dosan Park Intersection, con la participación de habitantes de los 22 barrios administrativos de Gangnam y diferentes grupos artísticos.

Calles amarillas

Las calles de Gangnam, uno de los distritos más reconocidos de Seúl, se llenaron de amarillo con una aparición que sorprendió a residentes y visitantes: decenas de Pikachu desfilaron por la ciudad durante el Gangnam Festival 2026.

La escena hizo parte de una de las actividades centrales de festival.