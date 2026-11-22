El dúo de reparto cubano del momento llega a nuestro país en unos días. Se trata de Rey Tony & Helabusador, conocidos como “Los Titis”, quienes regresan al Perú tras haber ganado en México el Premio HEAT a Mejor Canción Viral del año 2026, además de interpretar en el escenario principal uno de sus más grandes éxitos, “Dichavate”.

Con más de cinco temas virales y sonando en las radios locales, Rey Tony & Helabusador aterrizan en suelo peruano siendo #1 en Billboard Peru Songs y Ecuador Songs con el tema “Dichavate”, primera canción de reparto en encabezar una lista de Billboard. Además de liderar por varias semanas el TOP 50 Perú Tropical de temas más escuchados del país, a eso se suma su coronación en los Premios HEAT 2026, marcando un récord al ser los primeros reparteros en lograr dicha premiación.

“Perú, estamos contando los días para ponerlos a gozar con todos nuestros temas. Agradecemos el apoyo infinito hacia nuestra música. Vamos a brindar un show renovado con muchas sorpresas y sobre todo con mucha energía en el escenario. Estamos felices con este reconocimiento en los Premios HEAT, es un gran paso para la consolidación del género del reparto”, sostuvieron ambos artistas.

Bajo la producción del reconocido Michel Boutic, canciones como “Dichavate”, “Tienes”, “Sin Pena”, “Lonly”, “Pa’ Que Escondernos” y “La Difícil” se han convertido en virales, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales. En esta oportunidad, la productora encargada de la gira, 4J Events, ha confirmado estas presentaciones: 28 Nov Cuzco / 29 Nov Choza - Los Olivos / 05 Dic Meneo - Santa Clara / 06 Dic Cardano / Discoteca La Industria / 07 Dic Círculo Militar/ 08 Dic Trujillo. Para mayor información sobre la gira, comunicarse al 915 175 505.