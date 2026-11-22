COFOPRI inició la jornada regional de titulación en San Juan Bautista, donde entregó más de 700 documentos. La intervención alcanzó a seis provincias y beneficia a más de 3,900 pobladores.

Después de más de 11 años de espera, las familias del asentamiento humano 30 de Agosto, en el distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, finalmente pueden decir: «¡Esta casa es mía!». Hoy, sus viviendas cuentan con el respaldo legal del Estado, poniendo fin a años de incertidumbre y permitiéndoles proteger el patrimonio que construyeron con esfuerzo.

Esta historia marca el inicio de una importante jornada de formalización en Loreto. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) entregó un total de 986 títulos de propiedad en seis provincias de la región, beneficiando a más de 3,900 pobladores. De este total, más de 700 títulos fueron entregados en el distrito de San Juan Bautista, donde comenzó esta intervención regional.

La ceremonia central se realizó en el asentamiento humano 30 de Agosto, en medio de un ambiente de celebración al ritmo de la música amazónica, y estuvo encabezada por la directora ejecutiva de COFOPRI, Cecilia Castro Torres, junto a autoridades locales.

«Estamos culminando un trabajo articulado en el que todos hemos aportado: dirigentes, autoridades y nuestro equipo técnico. Esta es la forma en que vamos a trabajar: con un COFOPRI presente en la cancha, cercano a la población e itinerante, recorriendo el país y llegando especialmente a aquellos lugares donde la titulación tiene mayores retrasos», destacó la titular de la entidad.

MÁS TÍTULOS PARA LORETO

El avance de la formalización predial en la región continúa. Cofopri reprotó que hasta octubre de este año, logró inscribir 1,391 títulos de propiedad en Loreto y proyecta superar los 2,000 al cierre de 2026, ampliando las oportunidades para que más familias accedan al reconocimiento legal de sus viviendas.

Este avance en la inscripción de títulos alcanzó a familias de las provincias de Maynas, Requena, Loreto (Nauta), Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, incluida Santa Rosa de Loreto, ubicada en la triple frontera. Así, la formalización llegó a distintas localidades de la región, llevando seguridad jurídica a miles de ciudadanos.

Con cada título inscrito, COFOPRI transforma años de espera en seguridad jurídica y nuevas oportunidades para las familias loretanas.