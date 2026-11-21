Con el propósito de luchar contra la pesca ilegal y proteger los recursos del mar peruano, 39 profesionales, entre biólogos, abogados, ingenieros pesqueros, funcionarios y fiscales, se capacitaron durante cuatro meses en la edición 2026 del Programa en Derecho Pesquero, que concluyó el pasado 29 de octubre.

La iniciativa, organizada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y el Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía de la PUCP (INTE-PUCP), reunió a especialistas del sector público, privado y la sociedad civil.

El grupo estuvo conformado por 26 mujeres y 13 varones. De ellos, 24 son funcionarios de entidades como el Ministerio de la Producción, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), las fiscalías especializadas en materia ambiental, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Casos reales, no solo teoría

Durante las clases especializadas se analizaron siete casos emblemáticos del sector para examinar problemas concretos y proponer soluciones nuevas. Entre los temas abordados están la defensa legal de las 5 millas marinas, la participación ciudadana en la acuicultura, la gestión del Fenómeno El Niño y los desafíos de la formalización pesquera.

“Fortalecer el conocimiento del marco legal pesquero es fundamental para mejorar la gestión de nuestros ecosistemas marinos, su biodiversidad y sostenibilidad. Con este Programa, buscamos que más profesionales comprendan los desafíos del sector desde una mirada integral y cuenten con herramientas para contribuir a una pesca sostenible y al cumplimiento de las normas que la regulan”, afirmó Jimpson Dávila, director del Programa de Gobernanza Marina de la SPDA.

Cuatro módulos, de la ley al mercado

El programa se dividió en 4 módulos: Gobernanza Pesquera; Ordenamiento Pesquero; Fiscalización, Sanción y Control Pesquero; y Cadena de Valor, Sanidad e Innovación Pesquera. Estos abordaron desde el marco legal e institucional y las herramientas para la gestión sostenible de las pesquerías hasta la prevención de la pesca ilegal, el procesamiento y la comercialización de productos pesqueros y los estándares sanitarios.

Las clases estuvieron a cargo de especialistas nacionales e internacionales, entre ellos Moisés Mug, especialista en ciencias pesqueras y conservación de Costa Rica; Roger Loyola, profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina; Martín Salazar, gerente científico del Imarpe; y Teddy Escarabay, director de pesquerías de Latinoamérica en Sustainable Fisheries Partnership, además de expertos de la SPDA.

Un programa con historia

La iniciativa nació en 2017 con los Talleres de Gobernanza Marina, siguió en 2020 con el Curso de Capacitación en Derecho Pesquero y hoy se ofrece junto con el INTE-PUCP en un formato más integral.