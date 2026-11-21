Jolín Bazán Valderrama, alias “Jolín”, ya se encuentra en territorio peruano luego de ser capturado en Ecuador, donde permanecía prófugo de la justicia. El cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría” fue trasladado desde el balneario de Tonsupa, en la provincia de Esmeraldas, hasta la frontera de Aguas Verdes, en Tumbes, donde fue recibido por las autoridades peruanas.

La captura se produjo la noche del jueves en el complejo Resort Playa Azul, durante un operativo de inteligencia coordinado entre la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), la Policía de Ecuador y el Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos.

Durante la intervención también fue detenido Miguel Eduardo Castillo León y se incautaron diez celulares, dos laptops y diversa documentación.MÁS BUSCADO. Bazán Valderrama, de 31 años, era uno de los delincuentes más buscados del país y tenía una condena de cadena perpetua por el secuestro agravado y asesinato del empresario trujillano Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022.

La víctima permaneció más de dos meses en cautiverio y posteriormente fue hallada sin vida en un descampado del balneario Las Delicias, en Moche.Según información policial, “Jolín” habría dirigido las operaciones de “La Nueva Jauría” desde el extranjero, organización vinculada a secuestros, extorsiones, sicariato y cobro de cupos en Trujillo. También se le relaciona con actividades de minería ilegal en Pataz.

Su detención puso fin a su permanencia en Ecuador, donde llevaba una vida rodeada de lujos, fiestas privadas y negocios nocturnos. Al momento de su captura, las autoridades encontraron dinero en efectivo, joyas, relojes de lujo, una caja fuerte, celulares de alta gama, laptops y una consola PlayStation 5.

El sujeto había sido incorporado al Programa de Recompensas del Ministerio del Interior en septiembre de 2026, con una recompensa de S/300.000 por información que permitiera ubicarlo. Su captura fue destacada como resultado de la cooperación internacional contra el crimen organizado.