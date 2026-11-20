La cuenta regresiva comenzó. Sound Music Fest “Golden Years Edition” anunció los horarios de presentación de los cuatro artistas que serán protagonistas de una noche musical sin precedentes, este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima.

Las puertas del recinto estarán abiertas desde las 4 de la tarde, para que el público pueda ingresar con anticipación y disfrutar de esta gran experiencia musical.

HORARIOS

La jornada arrancará a las 7 de la noche con Adammo, la banda peruana de pop rock que marcó a toda una generación con éxitos como “Sin Miedo” y “En Tus Sueños”. A las 8 de la noche será el turno de Flo Rida, quien pondrá a bailar al público con hits internacionales como “Low”, “Right Round” y “My House”.

Christina Aguilera encabezará el Sound Music Fest “Golden Years Edition”, festival que reunirá en Lima pop, hip-hop y electrónica con figuras internacionales. (Foto: Valerie MACON / AFP / Difusión)

Uno de los momentos más esperados llegará a las 9:30 de la noche con Christina Aguilera, quien pisará por primera vez suelo peruano para ofrecer un espectáculo de 70 minutos. La estrella estadounidense, ganadora de cinco premios Grammy y dos Latin Grammy, tendrá en Lima su única presentación en Sudamérica este 2026, en un show que recorrerá los grandes éxitos que han marcado su trayectoria, como “Genie in a Bottle”, “Beautiful” y “Fighter”.

La noche continuará a las 11:15 p. m. con Marshmello, el reconocido DJ y productor estadounidense que cerrará esta gran celebración musical con temas como “Alone” y “Happier”.

CHRISTINA EN LIMA

La cantante estadounidense ya se encuentra en Lima para lo que será su primera presentación en nuestro país. Ella forma parte del Sound Music Fest “Golden Years Edition”, que se realizará este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

Christina Aguilera llegará por primera vez a Perú tras ser confirmada como headliner del Sound Music Fest 2026. (Foto: Xavier Collin / AFP)

La tarde de ayer, Christina se dejó ver por sus fans, quienes la esperaban en los exteriores de su hotel en Lima. Ella salió de su hospedaje en una camioneta negra y bajó sus lunas para saludar a sus fanáticos que al esperaban.

UNA EDICIÓN HISTÓRICA PARA LA MÚSICA EN EL PERÚ

Sound Music Fest “Golden Years Edition” marcará un hito al convertirse en el primer concierto anglo en el Perú, reuniendo en un mismo escenario a cuatro artistas de alcance internacional y distintas generaciones musicales. Una propuesta que promete una experiencia única para los amantes del pop, el hip-hop, la música electrónica y el pop rock.

La expectativa por el festival ya se refleja en la venta de entradas: las zonas Platinum, Occidente y Norte se encuentran totalmente agotadas (sold out), por lo que se invita al público a asegurar sus entradas en Joinnus para no quedarse fuera de este espectáculo que no tiene precedentes en el país.

ENTRADAS Y DESCUENTOS

Las entradas continúan a la venta a través de Joinnus, con beneficios especiales: 50 % de descuento pagando con tarjetas Interbank y 20 % de descuento con cualquier otro método de pago.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de una noche histórica y vivir en un mismo escenario los éxitos de Adammo, Flo Rida, Christina Aguilera y Marshmello.