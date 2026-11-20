Perseverancia. Es la palabra que mejor describe a Marco Romero. Comenzó de muy joven haciendo rock con un grupo de amigos, pero fue la música criolla que lo llevó a recorrer peñas y diversos escenarios, pasando por la radio y la televisión. Hoy, con más de 25 años de carrera, el fruto de ese trabajo se ve reflejado en su participación en el Festival de Viña del Mar, en la categoría folclórica, después de intentarlo por 16 años.

- ¿Cómo te sientes con la nominación al festival Viña del Mar? Vi que la noticia te llegó mientras estabas en una entrevista de radio

La confirmación oficial y el anuncio en vivo llegaron ese día en la radio, aunque ya había tenido una comunicación previa en privado que tuve que mantener en secreto durante un par de semanas. Cuando me llamaron del festival de Viña del Mar no lo podía creer.

- ¿Cuántas veces te has presentado a Viña del Mar?

Llevo postulando unos 16 años consecutivos, como autor y cantante. Siempre he tenido el sueño de seguir creciendo. Este año postulé el tema “Muévete” a último minuto, justo antes del cierre de inscripciones que era a las 4 de la tarde.

Marco Romero celebra a lo grande haber sido elegido el artista peruano que nos representará en el prestigioso “Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar”, que se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero del 2027.

- Este año Perú cuenta con dos clasificados al festival

Sí, estoy en la competencia folclórica y Sebastián Llosa en la internacional, a quien no conozco y ojalá conozca pronto, al menos antes de irnos a Viña. Es un año muy bonito para el Perú porque hace tiempo no se clasificaba en ambas categorías.

Marco Romero y Sebastián Llosa serán los representantes peruanos en el Festival de Viña del Mar 2027. (Foto: @elfestivaldevina)

- ¿Haces la composición de “Muévete” para presentarla a Viña?

No, pero cuando la terminé y la canté dije, “De todas maneras la mando (a Viña) porque esta canción algo va a traer.” Sí sentía que con “Muévete” algo bueno iba a pasar por su ritmo.

- Tienes más de 25 años de trayectoria siempre ligado a la música criolla. ¿Cómo surge esta relación?

Llevo unos 26 o 27 años de carrera. Aunque de joven me gustaba el rock y la música tropical (mi tío Óscar Bellido integró Los Pakines), la música criolla estuvo en mi casa desde niño por mis abuelos y mi papá. A los 18 años empecé a tocar cajón y cantar temas criollos, fusionándolos con mis influencias de rock en español y música tropical. A los 24 o 25 años decidí dejarlo todo para vivir completamente de la música.

- ¿Antes de dedicarte exclusivamente a la música, en qué trabajaste?

Trabajé años en el Banco Latino por pedido de mi papá, quien veía la música solo como un hobby. Finalmente dejé el banco, tras conocer a Mario Cavagnaro, para dedicarme de lleno a cantar. Al inicio fue duro, pero rápidamente pegué una canción llamada “Ahora báilalo”, lo que me permitió sostener mis gastos y grabar mi primer disco.

Cantautor tendrá de invitados en su concierto del 15 de septiembre a Bartola, César Vega, Cielo Torres y Milena Warthon

- ¿Qué otros trabajos realizaste para mantener tu sueño de ser músico?

Me he cachueleado en todo: fui taxista, vendí relojes que traía mi papá, cargué bultos en la orquesta de mi tío y vendí tarjetas de crédito.

- ¿Es complicado ser cantante de música criolla en el Perú?

Hoy en día las plataformas digitales abren muchas puertas para llegar directo al público. En mi época no había celulares ni internet, y el circuito criollo era reducido. Cuando empecé, a los 18 o 20 años, compitiendo indirectamente con grandes figuras como Pepe Vázquez, Bartola o Lucila Campos, yo era el “chibolo” del grupo.

- ¿Recibiste apoyo de esa generación de artistas?

Absolutamente. Ingresar como conductor a Mediodía Criollo en Canal 7 me permitió conocer a leyendas como Panchito Jiménez, Edith Barr, Pepe Vázquez, Lucila Campos y Eva Ayllón. Todos me abrieron las puertas. Artistas como Cecilia Barraza, los Hermanos Aguirre y el Dúo de Oro grabaron composiciones mías. Sin embargo, critico que las grandes corporaciones radiales sigan pasando solo música de los años 70 en lugar de difundir la producción criolla actual.

Marco Romero empezó haciendo rock, pero a los 17 años se dejó atrapar por la música criolla y ahora es su pasión. (Foto: Alessandro Currarino)

- El público de la Quinta Vergara es conocido como “el monstruo”. ¿Cómo te estás preparando?

Estoy tranquilo, preparándome física y mentalmente, cuidando mi alimentación para estar con toda la energía que exige la canción en el escenario. Hablé con Homero (primer peruano en ganar una gaviota de plata en Viña del Mar) y me aconsejó disfrutar la experiencia. Más allá del festival, lo verdaderamente importante es el trabajo “post Viña” para consolidar giras y proyectos.

- Llevas varios años conduciendo “Una y mil voces” junto a Bartola.

Llevamos 6 años conduciendo juntos. Tenemos una química y un compañerismo increíble en televisión y radio. De hecho, “Muévete” iba a ser grabado inicialmente a dúo con ella, pero por tiempos terminé grabándolo solo. Queda pendiente hacer una versión más tradicional juntos.

- Se viene un concierto

Sí, el 27 de noviembre estaré en La Estación de Barranco. Será un show íntimo donde interpretaré temas como “Porque yo creo en ti”, “Ahora báilalo”, “Muévete”, “Me voy para Chincha” y valses clásicos. Las entradas están a la venta en Teleticket

- Gracias por la entrevista, Marco. Promete que cuando traigas la gaviota, la primera entrevista será para diario OJO

Por supuesto, le tengo mucho cariño a diario OJO que siempre me ha apoyado. Muchas gracias y un abrazo a todos.

ALGO MÁS

El LXVI Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2027 se realizará del 22 al 27 de febrero.