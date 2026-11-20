Integrada por autoridades, estudiantes y trabajadores, la comunidad de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) llegó hasta el Congreso de la República en una movilización mientras en el Parlamento debaten el presupuesto del próximo año, para exigir la restitución de los recursos recortados en el Presupuesto 2027, lo que afectará gravemente la calidad de la formación profesional y la investigación científica.

El rector de la UNALN, Ph. D. Alberto Barrón López, expuso ante los senadores Absalón Vásquez y Jorge Gavidia la crítica situación presupuestal de la universidad, obteniendo su compromiso de respaldar la restitución de los recursos; ambos legisladores demandaron en el hemiciclo del Congreso que se garanticen las condiciones presupuestales para el cumplimiento de las funciones académicas y científicas.

El rector de la UNALM, Ph. D. Alberto Barrón López, expuso ante los senadores Absalón Vásquez y Jorge Gavidia la crítica situación presupuestal de la universidad. FOTO: DIFUSIÓN

El proyecto presupuestal asigna a la UNALM S/ 140.99 millones en recursos ordinarios, sufriendo una reducción de S/ 22 millones con respecto al presupuesto del 2026 (-13.5 %) y de S/ 54.1 millones con respecto al del 2025 (-27.7 %).

Exigen la restitución de los recursos recortados en el Presupuesto 2027- FOTO: DIFUSIÓN

“Debilitar estas capacidades significa afectar el desarrollo del país. La Agraria no puede formar profesionales de excelencia si se reducen los recursos para sus granjas, invernaderos y prácticas de campo. Esta situación compromete la modernización de laboratorios, equipamiento y talleres; restringe la renovación, incluidas las licencias y los programas informáticos para fortalecer el desarrollo científico”, advirtió el rector de la UNALM.

Autoridades, estudiantes y trabajadores de la UNALM se movilizaron hasta el Congreso. FOTO: DIFUSIÓN.

El impacto es aún mayor en áreas esenciales: la inversión en infraestructura y equipamiento caería 55.1 % frente a 2026, mientras que los recursos destinados a prácticas de campo disminuirían 65.5 % respecto de 2025. Otro punto crítico es la reducción de 81.1 % en la adquisición de activos respecto de 2026.