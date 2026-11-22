¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este sábado 21 de noviembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Deberá poner todo de su parte para salir de este problema laboral y cerrar la semana con una sonrisa de satisfacción. Manos a la obra.

TAURO

El dinero llegará si sabe evitar situaciones confusas y riesgosas. Un salto oportuno le terminará dando la ventaja. Adelante.

GÉMINIS

Cierto malestar por problemas de familia que aún no se han resuelto. Pero si consigue solucionarlos obtendrá la paz que estaba anhelando. Suerte.

CÁNCER

Las impresiones que percibe de ciertas personas cercanas en el trabajo le permitirán decidir con quién puede contar y con quién no.

LEO

Compartir es mejor que apropiarse, preguntar mejor que dominar, convencer mejor que obligar. Intente que sean reglas en su vida. Adelante.

VIRGO

Sentirá que le sobra energía para no dejar asuntos pendientes en el trabajo. Está bien físicamente para hacerlo. Manos a la obra entonces.

LIBRA

La intimidad en la pareja es siempre importante para mantenerse muy unidos. Cree nuevas situaciones y evite caer en la rutina. Adelante.

ESCORPIO

Entre sus superiores y usted hay una buena relación. Manténgala así y evite entrar en chismes con algunas personas cercanas. Suerte.

SAGITARIO

La madurez personal es su mejor tarjeta de presentación en cualquier aspecto de su vida. Se muestra como alguien confiable y eso es bueno.

CAPRICORNIO

Valerse de sí mismo es positivo si no descarta que en su momento alguien lo pueda apoyar. Su energía es buena y debe saber utilizarla. Suerte.

ACUARIO

Sabe que la preparación es buena para ser un gran profesional, pero debe complementarla con una excelente presencia. No lo olvide.

PISCIS

Tendrá una magnífica actuación hoy que cierra la semana laboral porque toma su trabajo con gran seriedad. Siga por ese camino.