La salsera, Yahaira Plasencia sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram, donde se le escucha cantar una canción dedica a Dios, que en tan solo un día sumó medio millón de reproducciones.

La intérprete de ‘Y le dije no’, recibió buenos comentarios de este tema, incluso se animó a compartir los mensajes como historias en Instagram.

“Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti Padre. Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte y me enseñaste que: SI ESTOY CONTIGO, ¿QUIÉN CONTRA MÍ? Gracias mi Señor, gracias infinitas, tienes el plan perfecto para mí”, escribió Plasencia en su red social.

“Posdata: No pude aguantarme y regalarle un pedazo de esta canción que tanto me gusta, esperen pronto por la versión grabada”, agregó.

La cantante ha pasado duros momentos en su carrera como artista. Incluso tuvo crisis de estrés que la llevaron a internarse en una clínica. Lo último que tuvo que atravesar fue cuando su actual pareja, Jefferson Farfán, con quien convive en Rusia, dio positivo para COVID-19. Enfermedad que por fortuna logró superar.

