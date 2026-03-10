Una lluvia de estrellas musicales se reunirá en un mismo escenario. Por primera vez, La Charanga Habanera, La Caro Band, César Vega, Combinación de La Habana, Los 4, Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt, Brunella Torpoco, Masiel Málaga y Son Tentación se harán presentes en una gran fiesta por el cierre del verano, que se realizará el próximo sábado 14 de marzo en el Círculo Militar de Jesús María.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket.

DIVAS DE LA SALSA POR PRIMERA VEZ JUNTAS

Uno de los grandes atractivos del evento será la reunión de algunas de las figuras más representativas de la salsa del momento: Brunella Torpoco, Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Paula Arias junto a las Chicas de Son Tentación. Como se sabe, por diversos motivos han mantenido diferencias públicas; sin embargo, este gran show de cierre de verano hará posible que se presenten juntas por primera y única vez. Cabe señalar que los organizadores han manifestado que ninguna de ellas ha puesto reparos a la convocatoria y, por el contrario, aseguran que llegarán con el objetivo de cantar y entretener al público.

Otro de los atractivos del espectáculo será el encuentro de reconocidas figuras de la música cubana a nivel internacional. Agrupaciones como La Charanga Habanera y Los 4 son muy respetadas en Latinoamérica, y el público peruano admira y reconoce el desarrollo musical de estos exponentes. Temas como “Lola, Lola”, “Gozando en La Habana”, “Esa mujer”, “Historia entre tus dedos” y “Después de todo”, entre otros, prometen ser parte de este gran show.

Además, el evento contará con una producción especial pensada para ofrecer una experiencia única al público, con un gran despliegue de sonido, luces y una puesta en escena que acompañará cada presentación. Los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo ideal para despedir el verano al ritmo de la salsa y la música tropical, reuniendo a fanáticos de distintos estilos en una sola celebración musical.

Cabe señalar que existe una promoción de 30% de descuento para la compra anticipada de boxes y entradas VIP. El espectáculo promete una descarga musical de principio a fin, con más de