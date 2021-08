La cantante Yahaira Plasencia se comunicó con el programa “Amor y fuego” luego que se difundió imágenes donde se la ve ingresar a la casa del futbolista Carlos Ascues.

En diálogo con Rodrigo González, la ‘reina del totó' aseguró que no tiene ningún vínculo con el exjugador de Alianza Lima: “Yo no lo conozco a Ascues, no lo vi esa noche, no tengo ningún contacto con él, no lo conozco para nada”.

Según la salsera, acudió al lugar únicamente para acompañar a su amigo, Angelo Nieto, y salió de la casa de Ascues a los pocos minutos.

“Yo fui exactamente para dejar a mi amigo Angelo (...) entré para que Ángelo me pida el taxi y me fui a mi casa”, contó Yahaira Plasencia.

Asimismo, la ‘reina del totó' aseguró que no sabe quién es el hombre que la acompañó hasta la casa: “No sé quién es, es el amigo de Angelo, la verdad no sé, yo solo iba y lo dejaba (...) Me salí a los 20 minutos de ahí”

“Yo me quedé afuera, en la parte de la cochera, yo no entré. Yo para qué voy a entrar, yo qué tenía que hacer ahí”, insistió.

