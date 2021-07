La cantante Yahaira Plasencia llevó a su madre, doña Coca, a vacunarse contra el COVID-19 este sábado 3 de julio, tras su llegada al Perú luego de la presentación que tuvo en los premios Heat.

En las historias de Instagram, la ‘reina del totó' contó que doña Coca tenía temor de ser inoculada: “Se va a ir a vacunar mi mamita, muy bien. No quiere vacunarse, tiene miedo”.

Según Yahaira Plasencia, su madre recibió la primera dosis de la vacuna Pfizer en la Diris Lima Centro.

“Por fin le toca la vacunación a mi madre, he venido con mis papitos. Quiero contarles que hay una súper atención, no he esperado mucho, está súper bien organizado”, señaló la salsera en un video.

“Estaba súper nerviosa mi mamita, estaba muy nerviosa, pero ya la vacunaron, ya le dieron su tarjetita. Súper bien, buena atención”, contó Yahaira Plasencia tras la vacunación.

La ‘reina del totó' comentó que su madre no sufrió, por el momento, ningún efecto secundario a la vacuna.

“Mi mamá no tiene ningún síntoma, está súper tranquila, no hay incomodidad. Así que chicos, quiero invitarlos a que dejen el miedo de lado y se vacunen por su bienestar y el de sus seres queridos”, explicó.

Fuente: Instagram Yahaira Plasencia

TE PUEDE INTERESAR