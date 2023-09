Yahaira Plasencia: “No responderé a nadie que hable en mi contra porque hace tiempo he dejado de hacerlo”

Yahaira Plasencia reapareció junto a su pareja Jair Mendoza y dejó en claro que no le responderá a sus críticos, tras la ola de críticas que ha recibido por parte de una extrabajadora que aseguró que no cantaba en sus conciertos y que dejaba todo el trabajo a sus exmúsicos.

La popular ‘Patrona’ estuvo en el aniversario de Radiomar donde entre otras cosas, evitó darle importancia a este tipo de declaraciones. ¨ La gente siempre hablará y estoy acostumbrada. Lo único que me queda es seguir trabajando por mi gente y el público que me respalda. No responderé a nadie que hable en mi contra porque hace tiempo he dejado de hacerlo ¨, sostuvo la popular cantante de salsa.

Yahaira señaló que está en un buen momento artístico y sentimental pues no tuvo problemas en lucirse junto a su pareja, el cantante Jair Mendoza con el que lleva meses de relación. ¨ Estoy feliz, enamorada y enfocada en mi trabajo. Mis temas suenan en la radio y sobretodo sigo a Dios gracias trabajando duro. Les tengo un infinito agradecimiento a mi equipo y el público que sin ellos no podría avanzar en este difícil camino¨.

Cabe señalar que la artista se hizo presente en el aniversario de Radiomar junto a Cielo Torres, Bembé, Brunella Torpoco, Farik Grippa, Jeinson Manuel, JP ¨El Chamaco¨, entre otros artistas que brindaron por este aniversario y fue el momento además propicio para auspiciar un triunfo de la Selección Peruana frente a Brasil. Todos apostaron por un marcador a favor de la bicolor frente a los cariocas.

