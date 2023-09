Carlos ‘Tomate’ Barraza reveló que no mantiene tiene una buena relación con el cantante de salsa Álvaro Rod, quien contó que ni lo saluda.

“ Se me cruzó Alvaro Rod en la radio, ¿tú crees que me saludo? se pasó de largo. Él está llegando a mi casa, se supone que debería saludar, quizá su manager me dijo que no me salude ”, expresó en ‘Café con la Chévez’.

En ese sentido, el locutor radial afirmó que existe una mafia en el mundo de la salsa, pues condicionan a los cantantes a grabar con ciertos artistas. Además, Barraza aseguró que Álvaro Rod formaría parte.

“Te dicen, ‘graba el tema de Alvaro, que va sonar tal día, porque sí’. Entonces yo me pongo a pensar, Los Barraza grabaron un tema de Alvaro, Kate Candela grabó un tema de Alvaro, Zaperoko también grabó un tema de Alvaro, Farid Gripa también, ya sospechoso ¿no?”, expresó.

“ Yo no tengo nada en contra de Alvaro, ese muchacho está perdido porque ha caído en esas garras, como todavía no tiene el manejo, no tiene malicia quizá, entonces se deja manipular, se deja llevar ”, añadió.

