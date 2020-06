Yahaira Plasencia estuvo como invitada especial en el programa “En boca de todos”, donde se animó a hablar sobre varios temas desde Rusia, país donde viene pasando la cuarentena junto a su pareja Jefferson Farfán.

Uno de ellos fue sobre el proceso legal que ha iniciado en contra de la periodista Magaly Medina, por -según ella- hacer “burlas” sobre su estado de salud. “Por la vía legal definitivamente (voy a seguir) porque no se puede poner en tela de juicio mi salud (...) burlándose también de mi salud, entonces eso no lo voy a permitir y por eso estoy tomando acciones legales”, expresó.

Por otro lado, la salsera mostró su sorpresa al enterarse que Sergio George viene trabajando no solo junto a Amy Gutiérrez, sino también con Daniela Darcourt.

“Con Daniela sí me tocó de sorpresa porque no vi el ‘live’ pero mi equipo de trabajo me lo dijo, Sergio también me lo comentó, y todos somos peruanos y eso es bueno porque el Perú estará en el ojo del mundo con tanto talento", aseguró la ‘Reina del totó’.

Frente a estas declaraciones, la conductora Rebeca Escribens aprovechó para rescatar que la artista ha cambiado radicalmente su actitud y su forma de responder a la prensa. “La Yaha siempre neutral con sus respuestas. No hay duda de que ha aprendido, ha aprendido de los golpes duros de la vida”, manifestó.

Rebeca opina sobre Yahaira - OJO

