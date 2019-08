La salsera Yahaira Plasencia respondió sobre las últimas declaraciones del bailarín “Coto” Hernández, quien dijo haber mantenido una relación con la salsera y hasta dio detalles de un supuesto video de ambos.

Para el programa Reporte Semanal, la “Patrona” Yahaira Plasencia cuestionó que solo la producción del programa “Magaly TV La Firme” tuviera el dichoso video. Incluso dijo parecerle rara esa versión.

Yahaira Plasencia ha preferido restarle importancia a lo dicho por el costarricense, “Coto” Hernández, indicando estar solamente enfocada en su carrera musical al lado del productor musical Sergio George.

​“Hay personas que se aprovechan y ya me ha pasado… se acercaron con una finalidad y ya lo están logrando. Está bien, que se lleven lo que quieran a su bolsillo, este show ya va a terminar”, respondió.

Respecto a si se arrepiente de haber conocido a Coto Hernández, Yahaira Plasencia dijo que “no se arrepiente de nada en la vida” y que está tranquila y enfocada en su trabajo como cantante.

“Tengo más de 10 shows semanales, tengo mi trabajo, mi dinero. No soy millonaria y me doy mis gustos”, comentó la cantante, quien también agregó que no gastó una gran cifra de dinero para su relanzamiento con el reconocido productor Sergio George, sino que es, más bien, este quien invierte en los artistas.

Sobre el amor

Respecto a casarse y formar una familia, Yahaira Plasencia dijo que sí sueña con el amor, tener una pareja y 2 o 3 hijos, pero que no le parece fundamente en la vida de una mujer.