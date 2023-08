Yahaira Plasencia tras ser recibida con fuegos artificiales en evento: “Lo máximo, a trabajar”

Yahaira Plasencia sigue crecimiento artísticamente y continúa con sus conciertos en nuestro país tras una gira por Canadá por Fiestas Patrias. Asimismo, fue sorprendida en uno de sus presentaciones con un gran detalle que tuvieron para ella.

El último sábado, la salsera tenía un evento y fue recibida con coloridos fuegos artificiales. Mediante sus redes sociales, ‘La Patrona’ compartió historias observando el espectáculo de luces que anunciaba su llegada a las instalaciones donde se presentaría para corear sus temas.

“ Mi bienvenida, lo máximo. Gracias, gracias; a trabajar ”, expresó expareja de Jefferson Farfán en una ‘storie’ en su cuenta oficial de Instagram.

Yahaira Plasencia y Jazmín Pinedo casi se pelean EN VIVO por fuerte acusación: “Déjame en paz”

Jazmín Pinedo y Yahaira Plasencia protagonizaron un polémico “enfrentamiento” en el programa “¿Cuál es el verdadero?” . La ‘Chinita’ reclamó una presunta trampa de la salsera. “Ya se acabó su tiempo. No vale. A mí me pasaron una y a ella dos, ¿Cuáles son las preferencias?” preguntó notablemente incómoda.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no se quedó callada y respondió con todo a la ex chica reality. “A ti te pasaron una, deja de quejarte (...) ya pues no te pases”, contestó la salsera. Antes de que la situación se saliera de control, el conductor del espacio televisivo, Adolfo Aguilar intervino diciendo: “A la salida se agarran”.

