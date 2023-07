¡SE AGARRARON! En la última edición del programa de concurso “¿Cuál es el verdadero?” la conductora de televisión Jazmín Pinedo y la salsera Yahaira Plasencia protagonizaron un tenso momento durante uno de los juegos y tuvieron que ser tenidos por el conductor Adolfo Aguilar.

Todo sucedió cuando la cantante peruana demorara en contestar una de las interrogantes por lo que habría incumplido las reglas pero al parecer era la segunda vez que el jurado se lo permitía lo que habría ‘ofuscado’ a la conductora de ‘+ Espectáculos’ , quien no dudo en arremeter contra la ‘Patrona’ y reclamar un supuesto favoritismo.

Jazmín Pinedo y Yahaira Plasencia enfrentadas.

El último sábado las participantes, Jazmín Pinedo y Yahaira Plasencia protagonizaron un polémico “enfrentamiento” en el programa “¿Cuál es el verdadero?” . La ‘Chinita’ reclamó una presunta trampa de la salsera. “ Ya se acabó su tiempo. No vale. A mí me pasaron una y a ella dos, ¿Cuáles son las preferencias? ” preguntó notablemente incómoda.

Sin embargo, Yahaira Plasencia no se quedó callada y respondió con todo a la ex chica reality. “ A ti te pasaron una, deja de quejarte (...) ya pues no te pases ”, contestó la salsera. Antes de que la situación se saliera de control, el conductor del espacio televisivo, Adolfo Aguilar intervino diciendo: “ A la salida se agarran ”.

