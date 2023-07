Natalia Salas sigue luchando por su permanencia en ‘El Gran Chef Famosos: Repechaje’ y parece ha logrado dejar a tras todos los difíciles momentos que tuvo que atravesar durante su lucha contra el cáncer. La actriz ahora se muestra feliz y renovada en sus redes sociales, en las que hace poco compartió los resultados de su prueba genética.

Como se recuerda, la ex actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue diagnosticada con cáncer de seno en septiembre del 2022 y lejos de deprimirse, la artista siempre mostró una actitud positiva mientras luchaba contra la enfermedad, y por fin en mayo de este 2023 le estrella de televisión pudo tocar la campana del triunfo y recuperarse.

Natalia Salas revela resultado de prueba genética

Como método preventivo, la actriz se realizó una prueba genética y decidió compartir los resultados con sus seguidores en Instagram. “ Hace un tiempo me realicé una prueba genética en la que me sacaban un poco de sangre, la analizaban para ver si tengo tendencia a hacer otro tipo de cáncer. Les dije que esa prueba se demoraba un mes más o menos y hace unos minutos he recibido el correo con los resultados. ”, comentó la artista.

En el resultado mostrado por Natalia se puede leer: “ No se encontraron variantes patogénicas o probablemente patogénicas ”, lo que significa que tendría casi nula probabilidad de volver generar pruebas cancerígenas. La actriz de aprovechó el momento y mandó un mensaje para sus seguidores y todas las personas que aún luchan contra el cáncer. “ Nunca dejen de cuidarse, por favor. Vamos caraj** .”, finalizó.





