La popular cantante Marisol Ramírez se ha ganado su lugar en la cumbiana peruana, pues es una de las cantantes más reconocidas y exitosas de ese género. La artista atraviesa su mejor momento junto a su orquesta ‘La Magia del Norte’ con la que tuvo una serie conciertos en Estados Unidos.

Sin embargo, no todo sería éxito para la cantante peruana, pues en la lado familiar atraviesa un difícil momento, pues la relación con su hijo mayor no es la mejor, pues incluso lo habría botado de su casa por haberle “fallado”.

¿Quién es York Núñez, el hijo mayor de Marisol?

York Núñez Ramírez de 26 años de edad es el hijo mayor de Marisol Ramírez y George Núñez . La relación con George no funcionó, pues según la cantante en una entrevista con la radio local ‘La Karibeña’, el padre de su hijo no quería trabajar y tras terminar su relación se mudó a Estados Unidos y se desentendió económicamente.

El primogénito de la ‘Faraona’ mostró interés por la música desde temprana edad y a los 15 años a tenía su propia banda de rock. York se mudó a Colombia para estudiar Producción de Audio en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor . Además, según sus redes sociales trabajó como guitarrista de ‘Agua Bella’ y fue sonidista de las orquestas ‘Salsa Bella’ y Tony Rosado.

El joven continuó con su carrera musical y actualmente desempeña como ingeniero de monitores para su madre y ‘La Magia del Norte ’ y es dueño de su estudio de grabación Fara Records, en Chiclayo. Además, el también artista no solo tiene éxito en la música, pues estaría comprometido con la cantante Elita Echegaray del Grupo Lérida.

¿Por qué Marisol botó de su hijo de su casa?

La popular cantante de cumbia fue entrevista para el podcast de la periodista Verónica Linares y reveló que la relación con su hijo no está en el mejor momento, pues habría decidido botarlo de su casa tras confesarle que su novia está embarazada.

“Él me dijo que tenía que hablar conmigo y cuando lo veo llorar se me quitó el sueño. Cuando mi corazón se va poniendo frío, me quise morir. Voy a ser abuela, no lo asimilo hasta ahora, es difícil, yo le dije a él: ‘Que te costó terminar la maestría, por qué no se esperó un año’ (...) Cuando me lo dijo, sentí que se me cayó el corazón, me quería morir porque me mintió , hice el ridículo”, contó notablemente afectada la artista.

“Yo le dije: ‘Tú no me quieres’ (...) Yo no lo voy a apoyar y le dije: ‘coge lo que tengas que coger en tu maleta y te vas ahorita de mi casa ’. Mi mamá se moría, es su nieto favorito, se desmayó. Es un chico que lo ha tenido todo, cuantos chicos quieren estudiar en el extranjero y no pueden, él tenía las posibilidades y tira al agua todo . Tú elegiste, tú te encargas de tu familia y lo boté de mi casa, tiene que aprender, se lo advertí siempre. Él tiene que aprender”, agregó.





TE PUEDE INTERESAR