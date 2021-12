La cantante Marisol desató su furia durante un concierto y le mandó tremendo dardo al joven cantante Bryan Arámbulo, quien causó furor en las redes sociales y logró el éxito en este 2021.

¿Qué pasó entre Marisol y Bryan Arámbulo?

Todo comenzó cuando el artista procedente de Huacho comenzó a interpretar algunas de las canciones emblemáticas de la ‘La Faraona’, especialmente el “Mix Diosas del ritmo”, popular tema con el que ella logró la fama.

Y aunque ellos supuestamente hicieron las pases, la intérprete de ‘La escobita’ nuevamente lanzó un misil. El portal ‘Instarándula’ difundió el video, con el título: “Cantante Marisol vuelve a declarar la guerra a Bryan Arámbulo?”

Esta vez ‘La Faraona’ ninguneó al cantante y pidió respeto: “yo respeto a todos los que están antes de mí, pero que alguien venga y me quiere atropellar, tan solo porque dice que está de moda... Eso se llama moda, y la moda es pasajera. Vamos a ver si el próximo año sigue en eso. Yo toda la vida he buscado ser un clásico”.

Luego arremetió: “no va a venir un niño que parece mi hijo. Si no le he contestado como yo debería contestarle, es para no darle más que hablar a la gente”.

Bryan Arámbulo se compra su primer auto

El cantante de cumbia Bryan Arámbulo se mostró orgulloso tras adquirir su primer vehículo luego de arduos meses de trabajo. En una entrevista con el programa “Magaly TV La firme”, Bryan Arámbulo volvió a Huacho para reencontrarse con su familia y también mostró su nuevo auto.

“Este carrito me lo compré hace poquito nomás, recién, de segundita, de segundita”, contó Bryan Arámbulo.

