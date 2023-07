Jossmery Toledo reapareció en redes sociales para hablar de la reacción que ha provocado el estreno de la nueva película live action de Barbie. Sin embargo, lejos de mostrar su emoción por ver en la gran pantalla a la muñeca más conocida de todos los tiempos, la ex chica reality lanzó polémicos comentarios y arremetió contra las personas que se visten de rosa para ver el film.

La modelo dejó entrever que se sentía incómoda por todo lo que ha generado el estreno de la película en nuestro país y dejó en claro ella jamás haría algo así pese a que también jugó con la popular muñeca rubia. Además reveló que no soporta escuchar la canción de Barbie. Como se sabe, varios personajes de la farándula se vistieron con prendas rozadas para el Avant Premier de la cinta.

Jossmery Toledo arremete contra las personas que se visten de rosado para ver Barbie

A través de su cuenta de Instagram, la supuesta ex pareja del futbolista Paolo Hurtado, mandó un contundente mensaje entorno a la película. Jossmery Toledo no dudo en criticar a los fanáticos de Barbie, quienes se han vestido de rosado para asistir a la ver la película y los tildó de no tener “infancia”.

“ Amo la muñeca, jugué con ella en mi infancia, pero ya al extremo de vestirme así para ir al cine, eso se lo dejo a la gente que no tuvo infancia o que quieren parecerse a Barney, diré Barbie . Prefiero parecer a la muñeca Bratz. Lo siento para muchas, pero yo no la soporto. Ni la canción la puedo escuchar ”, escribió Jossmery Toledo.

Jossmery Toledo arremete contra fanáticas de Barbie

TE PUEDE INTERESAR