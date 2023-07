¡Le respondió! Samahara Lobatón y su supuesto nuevo galán, Bryan Torres están en boca de todos, pues hace poco más de un año la joven influencer terminó su relación con el padre de su hija Youna. Ambos fueron captados juntos por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y desde ese momento han surgido rumores de un posible romance.

Lo que también llama la atención es que Bryan Torres es un amigo cercano a Jefferson Farfán, quien como todos saben es la ex pareja de Melissa Klug, quienes se han enfrentado legalmente en más de una ocasión. En ese sentido, la ‘Blanca de Chucuito’ habría dicho que “ no tiene las mejores referencias ” sobre el supuesto nuevo galán de su segunda hija.

¿Bryan Torres ninguneó a Melissa Klug?

Como era de esperarse Bryan Torres está en boca de todos por lo que más de un medio de espectáculo ha buscado su declaración ante la posible relación con Samahara. En un inicio, el amigo de la ‘Foquita’ no descartó una relación con la influencer e indicó que aún se están conociendo.

“Una relación es mentira, estamos conociéndonos. Es una chica linda, me parece buena mujer, buena mamá, el tiempo lo dirá ”, expresó la expareja de la hermana de Yahaira. Sin embargo, al preguntarle por las criticas de Melissa Klug contra él, Bryan señaló que no respondería nada por su embarazo. “ No he escuchado y tampoco voy a opinar (por su embarazo) ”comentó.

Luego la reportera le preguntó si es que había felicitado a la empresaria por su embarazo, a lo que inmediatamente Bryan Torres indicó no conocer a Melissa Klug. “ No la conozco. (…) No, a Melissa no, segurísimo ”, agregó.





TE PUEDE INTERESAR