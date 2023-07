Melissa Klug lanzó fuertes dardos contra Bryan Torres , el amigo de Jefferson Farfán, quien hace poco fue ampayado en varios encuentros furtivos con Samahara Lobatón. La ‘chalaca’ no ve con buenos ojos la relación de su hija con el ‘chupe’ del exfutbolista.

“Por lo que he visto en la tele de él... todas las personas lo califican como ‘el chupe’, pero yo no lo conozco, no sé quién es”, dijo Melissa Klug, multiplicando por cero al joven que acaba de presentar su nueva orquesta de salsa.

Sin embargo, aunque no lo conoce personalmente, la expareja de Farfán dijo que no tiene buenas referencias de ‘el Bryan’, luego que él saliera a hablar mal de Olenka Mejía, quien fue denunciada por decir que tuvo un affaire con la ‘Foquita’.

“Lo último que vi es que salió a hablar de Olenka (Mejía), de una mujer, ahora imagínate... ¿hablar de una mujer? ya sacas tu propias conclusiones, de qué persona es (...) de él no tengo buenas referencias, ¿quién es? todo el mundo sabe de dónde lo conocen”, agregó.

Qué pasó entre Bryan Torres y Olenka Mejía

La excuñada de Yahaira Plasencia, Olenka Mejía, decidió no retractarse tras afirmar haber tenido una relación con Jefferson Farfán en marzo del 2022, declaración que no le gustó nada al exfutbolista quien la demandó por 1 millón de soles.

Ante esto, el amigo de Jefferson conocido como Bryan Torres decidió afirmar que con quien tuvo una relación Olenka Mejía fue con él y no con Farfán.

Esto fue negado por Olenka, quien le respondió EN VIVO el pasado 29 de mayo: “Para mí tú eres un don nadie, siempre vas a seguir siendo un chupe”.

