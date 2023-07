Abel Lobatón no cree que Bryan Torres, amigo íntimo de Jefferson Farfán, quiera sacar ‘provecho’ de su hija Samahara Lobatón. Para el popular ‘Murciélago’, la influencer es muy inteligente como para dejarse engañar por el cantante de salsa.

El exfutbolista no creen que “agarren de tonta” a su hija, fruto de su relación con Melissa Klug. “Eso es lo que menos es ella, ‘tonta’, ella es una mujer muy inteligente y astuta, sabe bien por qué hace las cosas” , comentó a un reportero de ‘Amor y Fuego’.

Abel Lobatón cree que pueda existir una negociación entre su hija y el ‘chupe’ de Jefferson Farfán, quien viene promocionando su nueva orquesta de salsa.

“A lo mejor están negociando, (quizás) van a hacer un negocio de que ella sea la imagen y ustedes están especulando de que está con él o sale con él . Yo no descarto nada hasta que ella no me diga nada”, sentenció.

¿QUÉ DIJO ABEL LOBATÓN DEL AMPAY DE SAMAHARA?

El popular ‘Murciélago’ Abel Lobatón fue contundente y dijo que no sabía que su hija estaba saliendo con ‘El Bryan’, pero dijo confiar en el criterio de Samahara.

“No, yo no sabía nada, siempre le he dicho, ‘tú eres joven, comenzaste por el final’. Ella no conoció mucha calle, pero es muy inteligente, entonces ella tiene su radar, ella sabe con quién sí y con quién no. Puede tener mil amigos y eso no significa nada” , comentó este 19 de julio en ‘Amor y Fuego’.

TE PUEDE INTERESAR