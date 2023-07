Samahara Lobatón respondió a Melissa Klug, quien en la víspera recordó los momentos desesperantes que vivió con la joven influencer debido a su rebeldía. La ‘chalaca’ comentó las verdadera razones por las que su hija se fue de la casa para vivir sola.

“Fue por rebelde porque samahara no quería acatar las órdenes que se le hacía en casa y ella quería hacer lo que se le da la gana” , había dicho la actual pareja del futbolista Jesús Barco, embarazada de cuatro meses.

¿Qué dijo Samahara Lobatón sobre su rebeldía?

La hija del ‘Murciélago’ Abel Lobatón, de 21 años de edad, admitió que fue muy rebelde durante su etapa de adolescencia.

“Sí yo he sido bien rebelde (con ella) también, y no solo con ella”, confesó Samahara Lobatón en declaraciones a ‘Amor y Fuego’.

Sobre los motivos de ese temperamento, comentó: “Es mi carácter, yo no me callo, nadie me va a callar. Yo tengo mi propia manera de actuar, yo hago lo que a mi me parece que está bien, yo ya soy una mujer adulta ahora”.

Aceptó, además, que no acepta los consejos de nadie, ni siquiera los de su progenitora.

“La verdad es que los consejos de nadie, tengo mucha gente que le gusta aconsejarme, yo no lo tomo en cuenta, yo hago lo que a mi me parece (…) Yo soy una mujer adulta, vivo sola, soy independiente”.

Rodrigo González critica a Samahara

Rodrigo González, presentador de ‘Amor y Fuego’, se mostró sorprendido por las declaraciones de Samahara Lobatón, concluyendo que ella sería la responsable de su relación tirante con Melissa Klug.

“La madre es la que más te quiere en esta vida, nadie te va a querer de manera desinteresada. Si ella no lo tiene claro, puede que sea propio de su personalidad, porque con las otras hijas no vemos que tenga Melissa Klug esa relación tirante, entonces la chueca es ella”.

