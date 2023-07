Milena Zárate dijo no temer a la denuncia penal que le entablará Greissy Ortega por presunta difamación. Como se recuerda, la colombiana había asegurado que su hermana menor tenía a sus tres hijos “abandonados”, sucios y con piojos, poniendo en tela de juicio su labor como madre.

Milena aseguró tener pruebas para acusar a Greissy de no velar por el bienestar de sus tres menores hijos, fruto de su relación con Ítalo Villaseca.

“Yo no puedo decir algo que no podría llegar a comprobar. Yo tengo cámaras en mi casa desde el día 1 en que me separé. Greissy hasta hace dos meses yo era su confidente, ya te imaginarás la cantidad de cosas que yo he hablado con ella” , comentó.

Además, tildó a Ortega de “mitómana” por negar que haya descuidado a sus hijos, por estar pendiente de su esposo.

“Qué le voy a temer a una persona mitómana, yo me preocupo que a mi me lo diga una persona coherente, que tenga sentido común”.

Milena considera que sus sobrinos deben pasar por una pericia psicológica , a fin de comprobar los presuntos maltratos:

“Yo creo que hace mucho tiempo debió tomar acciones con los niños porque a mi si me gustaría que los niños pasaran por una pericia psicológica y ella también. Así como ella dice ‘yo defiendo a mis hijos’, pero porque no le defiende de esa violencia emocional en que viven esos niños”.

Milena Zárate pelea contra Greissy Ortega.

La denuncia de Greissy a Milena Zárate

Greissy, quien permanece en Estados Unidos tras perder los pasajes que gestionó ‘Magaly TV La Firme’, anunció que denunciará penalmente a su hermana.

“Esa no ha vivido conmigo y cuando he ido (a visitarla) siempre estuve al pendiente de ellos, pero no puede ponerse a hablar así. Que se calle en serio porque llegando a Lima le pondré una denuncia, que muestre pruebas donde yo los llevaba mas vividos, jamás”, dijo en una conversación con un reportero de ‘América HOY’.

