Milena Zárate denunció que los hijos de Greissy Ortega no estarían bien cuidados, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que velen por el bienestar de esos tres niños. La colombiana reveló que sus sobrinos andaban sucios, debido a que su hermana siempre estaba más pendiente de su esposo Ítalo Villaseca.

“Esta mujer, desde que este hombre se fue a los Estados Unidos, ella estaba 24-7 así (con el celular) la niña gritando, los niños como animalitos por toda la casa, allí, abandonados”, dijo Milena Zárate en entrevista a ‘América HOY’.

Ella contó que alguna vez vio a la segunda hija de Greissy con la cabeza llena de piojos, antes de que partieran a los Estados Unidos:

“El estado en que los niños estaban era terrible, la niña hablaba conmigo, llena de piojitos antes de irse, sucia, tres días con la misma ropa, esa bebé olía a todo. Las muelitas todas dañadas, una bebé tan pequeñita. Yo le decía (a Greissy), a los niños no les gusta bañarse, no les gusta lavarse los dientes, pero para qué estamos nosotras. Entonces para qué abres... y tienes hijos si no eres capaz”.

Milena cree que sus sobrinos están en peligro

Milena Zárate consideró que los hijos de su hermana Greissy podrían correr algún tipo de peligro:

“Ella es una persona nociva y no solamente para su relación, sino para sus propios hijitos. y debe haber una autoridad, no digo que se los quiten, pero que si estén pendientes por el bienestar de esas criaturas, porque ella no lo hace, él (Ítalo) supuestamente para trabajando y lo niños paran en manos de ella”.

TE PUEDE INTERESAR