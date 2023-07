Giuseppe Benignini rompió su silencio para responder con todo a Carlos Cacho y desmentir las declaraciones del maquillador, quien asegura tuvo un affaire con la ex pareja de Michelle Soifer. El modelo no toleró más la situación y reveló parte de los chats que tuvo con el reconocida estilista a quien tildó de acosador.

El modelo extranjero mejor conocido como el ‘Principito’ tuvo una relación fugaz con la cantante urbana y ex chica reality Michelle Soifer. Sin embargo, su nombre volvió a sonar en los medios de espectáculos en los últimos días luego de que Carlos Cacho asegurara que tuvo una supuesta relación clandestina con Giuseppe Benignini.

Giuseppe Benignini desmiente a Carlos Cacho

A través de sus redes sociales, el recordado ‘Principito’ se pronunció respecto a la declaraciones de Carlos Cacho y decidió desmentir al maquillador tildándolo de ‘acosador’ y mostrando algunas de las conversaciones que tuvieron en Instagram.

“ He tratado de no opinas sobre este tema que ya lleva varios días, porque no me interesaba decir nada sobre este asquerosos personaje, pero cómo las personas solo escuchan la primera campana y no la segunda, “Vamos a aclarar y desmentir a este acosador de “CARLOS CACHO” (Con Pruebas no de palabras solamente ”, escribió el modelo Giuseppe Benignini.

Giuseppe Benignini responde a Carlos Cacho

¿Cuándo Giuseppe Benignini conoció a Carlos Cacho?

El modelo extranjero reveló que conoció a al estilista por un amigo en común y lo habría visto por primera vez en un evento de modelaje, luego de ello Giuseppe Benignini confiesa que el maquillador peruano comenzó a escribirle y a invitarlo a salir, a lo que el modelo se habría negado.

“ La primera que lo conocí, fue por medio de un gran amigo con el que trabajaba en ese momento en su agencia de modelaje, Richard Dulanto. Esta foto que nos tomamos en una evento de modelaje y ahí fue cuando lo conocí, luego el comenzó a escribirme y a invitarme a salir, lo cual yo no acepté ir solo ni mucho menos con una persona que recién conocía ”, escribió el modelo en sus redes sociales.

Giuseppe Benignini revela cuándo conoció a Carlos Cacho

Giuseppe Benignini muestra chats y desmiente a Carlos Cacho

‘El Principito’ no se quedó solo en palabra y salió a a través de sus redes sociales con pruebas para desmentir a Carlos Cacho. El ‘Principito’ no dudo en mostrar sus conversaciones con el maquillador peruano a través de una breve video en el que indica que era acosado por el estilista.

“ Ahí como pueden ver él mediante Instagram y WhatsApp en ese momento me “acosaba” y me decía cosas fuera de lugar ”, escribió Giuseppe Benignini. Cabe señalar que dichas conversaciones serían de diciembre de 2018.

El chat se puede ver cómo ambos se etiquetaron en algunas historias de la red social incluida la foto en la que se habría conocido durante un evento. Sin embargo, un detalle llama la atención y es que Carlos Cachos habría mandado una gran cantidad de emojis cariñosos entre corazones rojos y besos , mensajes que al parecer no tuvieron respuesta por parte de Giuseppe Benignini.

Además, en una parte del chat, Carlos Cacho le manda un curioso mensaje. “ Me hubieras dicho que tú reu era en una discoteca gay ...”, a lo que el modelo respondió, “ La reunión fue el evento de Adidas en Mambos. ¿Qué hablas? ”, por lo que el maquillador solo atina a responder. “Solo pregunto”. La siguiente conversación se da el 25 de diciembre del mismo año, y el maquillador le sugiere que hubieran cocinado algo juntos. Luego en 3 de enero del 2019 le volvió a enviar corazones.

TE PUEDE INTERESAR