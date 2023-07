Carlos Cacho confirmó que tuvo un romance con el modelo venezolano Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer. Aunque no precisó en qué momento ocurrió este ‘affaire’ y tampoco reveló si el popular ‘Principito’ le fue infiel a la cantante.

El maquillador declaró a ‘América HOY’ y confesó que la exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ le preguntó si estuvo con Giuseppe, pero que él prefirió no responderle con la verdad.

“Me la encontré acá, no tengo nada contra ella, me llevo bien, me parece que una estrella. Me dijo que ‘por qué no me dijiste la verdad’, (le respondí) ‘porque no me ibas a creer, porque estabas enamorada en ese momento y le ibas a creer a esa persona, no me ibas a creer a mi’” , comentó Carlos Cacho.

Carlos Cacho le ocultó la verdad a Micheille Soifer

Carlos Cacho no quiso contarle a Micheille Soifer sobre su breve amorío con Giuseppe Benignini, por lo que se especula que el venezolano le fue infiel a la popular ‘Solcito’ con el estilista.

Sin embargo, el amigo íntimo de Gisela Valcárcel explicó por qué no le dijo la verdad a la ‘Michi’.

“Yo no soy el indicado para abrirle los ojos a nadie. Yo no tengo por qué ir de portador de noticias fuertes, reveladoras, de noticias tristes, a nadie, a mi no me gusta. Tú tienes bastante camino de vida, bastante olfato y recorrido para darte cuenta quién esta contigo en serio y quién te está timando” , sostuvo.

Además, le mandó un último mensaje al ‘Principito’:

“Yo si le he hecho el pare porque me parece bastante sinvergüenza que venga a un país que no es de él, se le dé la oportunidad y te vea la cara de bobo, una cosa es manso y otra cosa es menso”.

Carlos Cacho confiesa encuentro sexual con ex integrante de Esto es Guerra

