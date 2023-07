Luis ‘Cuto’ Guadalupe no soportó las recientes declaraciones de Leslie Shaw , quien lo tildó de “imbécil” por criticarla durante una conversación con Carlos Vílchez en su programa de YouTube. El exfutbolista había dicho que la cantante se tapaba el rostro para que no la vean sin maquillaje, cuando ambos coincidían en los ensayos de ‘El Gran Show’.

“Qué imbécil ¿Y a él qué le importa? Está pendiente de mi cara para empezar, ¿no tiene mujer?. Por eso no tiene mujer” , respondió la rubia a ‘Amor y Fuego’. Este polémico comentario incomodó al ‘Cuto’, pues haría referencia a la infidelidad del que fue víctima.

¿Qué respondió el ‘Cuto’ Guadalupe a Leslie Shaw?

El programa ‘América HOY’ se comunicó con el ‘Cuto’ Guadalupe, quien se ‘picó' con Leslie Shaw.

“Para ser una mujer que tiene años en el tema de la farándula, es una persona pública, caiga en ese nivel. Allí dice mucho de cómo es ella como persona porque yo he llamado a su representante”, fue el mensaje ‘amenazante’ del exídolo de Universitario.

El hombre de la ‘FE’ consideró que la cantante peruana “ha sacado su más bajo instinto” al burlarse de la infidelidad que cometió su esposa Charlene Castro, quien fue captada saliendo de un hotel con otro hombre tras tener un encuentro íntimo.

Por ello, Guadalupe espera que Leslie Shaw se disculpe con él:

“Ella no es una chiquilla, tiene experiencia, no se va estar burlando, a la hora de la hora lo que importa es la belleza que uno lleva en el corazón por dentro, la belleza que uno tiene por fuera, eso se va. Yo espero, como ella es una mujer inteligente, que ella asuma su responsabilidad y diga ‘le pido disculpas al Cuto, no fue mi intención, me equivoqué‘. Los seres humanos nos equivocamos. Yo soy así, encaro la situación. Si yo hubiera tenido su numero directo, la llamo y la encaro personalmente con ella”

