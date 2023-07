Hablar con Mónica Cabrejos es como estar al lado de esa amiga que te cochinea. Dice las cosas como son y a su edad es directa. Asegura que es la “antidiva” de las redes sociales, descarta tener hijos, pero sí quiere volver a enamorarse, de un madurito, pero “chotea” a los tóxicos.

- Eres toda una celebridad en redes sociales, cuéntanos el secreto…

Llegué a tener más de 15 mil likes, pero eso es porque a la gente le gusta reírse y se identifica conmigo. Siendo honesta, mucha gente de la farándula, de la televisión, hacen recetas, tips de belleza, pero yo soy la antidiva, la antimodelo. La gente se identifica conmigo, además cocino malísimo.

- Estas como Mr Pett que se le quema hasta el aguadito…

Con contarte que ayer hice una tortilla de langostinos, porque soy valiente, pero cuando salió todo se deshizo; felizmente soy soltera, sino qué vergüenza hubiera pasado con mi esposo e hijos. Así que, consejos de cocina no puedo dar, pero sí ofrezco a mis seguidores reírse.

- ¿Y ganas dinero por tus redes?

Solo si tengo un auspiciador o cuando me pagan para mandar un saludo. No vivo de esto, no lo hago por ganar dinero, lo hago más para promocionar mis shows, ahora ya no necesito un medio masivo para eso, pero sí hay gente de la farándula que paga para tener seguidores y le den like a sus publicaciones.

- Hablando de show, ¿qué tal va tu espectáculo?

Bien, mi unipersonal se llama “las mujeres ya no lloran, se empoderan”. El 99 % de personas que van son mujeres. Soy como una gurú humana que inicia hablando de su experiencia con un tóxico durante 10 años y ahí pasamos el micrófono y cada una habla de sus tóxicos y reímos.

- ¿O sea estuviste diez años con un tóxico o lo inventas por el show?

Cada historia tiene sus cosas de verdad y esa vivencia hace que ayude a las mujeres para que se empoderen.

- ¿Quién es más tóxico la mujer o el hombre?

Todos tenemos nuestro grado de toxicidad, nadie puede decir que no. No es cuestión de género, es por su grado de patología.

- ¿Y actualmente tienes un tóxico en el corazón?

Estoy desintoxicada hace un buen tiempo. Con la madurez le doy prioridad a mi bienestar, aprendí mucho con cada sacada de m… Eso no quiere decir que no quiera volver a enamorarme, al contrario, me encantaría, pero ahora valoro el bienestar.

- Luego de tu “gringo” ya no se supo de más amores contigo…

Claro que tuve otros novios, pero decidí que mi vida sea privada, es mejor controlar una relación donde dos personas opinan que cuando hay 10 mil. Cuando alguien es figura pública todos intervienen para bien o para mal. A otros les va súper, pero a mí no me parece. Además, nadie es para siempre y después me lo enumeran, la lista sigue creciendo y mejor lo dejamos al cálculo, en un aproximado.

- Luego de tu relación con “Chemo” Ruiz, ¿hubo algún otro futbolista en tu vida?

Las damas no tenemos memoria, se me golpea la cabeza y ya no me acuerdo. Cada año me reseteo y cuenta cero.

- Entonces estás como en uno de tus videos que no te gustan colágenos, sino maduros…

En realidad, me gustan los hombres maduros, al menos por mi edad. No me hallo con chicos jóvenes, son de otra generación y me aburren. Ya viví esa etapa. Lo malo que se me acortan las opciones, la mayoría o está casado, divorciado o ya está dañado. Hay poco qué escoger, pero de 38 en adelante está bien.

- ¿Aún piensas en casarte e hijos?

A mi edad tener hijos no, con perros está bien, esclavizan más que los chicos, pero bueno. Además, el hombre que me enamore tal vez tiene hijos; y sí aceptaría casarme, pero a mi estilo, con pantalón y no con un vestido. Esas cosas no van conmigo.

- Hablas de madurez, ¿qué diferencia hay entre la vedette y esta Mónica Cabrejos?

Yo estudié Ciencias de la Comunicación y Psicología. Ahora estoy más tranquila, pero más divertida. No soporto cuando el vigilante me dice “señito” cuando estoy en la flor de mi juventud. Fuera de bromas, los golpes te enseñan muchísimo.

- ¿Y te reúnes con las chicas que empezaron contigo?

A veces hablé por redes sociales con alguna compañera de mi época en Risas y Salsa, salí con Mónica Adaro cuando vino, a Tula no la veo como hace seis años, con Azucena Del Río sí nos encontramos, pero no es que nos frecuentamos. Hay una relación, pero no somos súper amigas.

- También estuviste en Asu Mare 3, ¿seguirás intentando con la actuación?

Me gusta las artes escénicas y si hay tiempo, me tratan bien, encantada, pero ahora estoy concentrada en mi propio contenido, hacer mi show, quiero escribirlo, producirlo y dirigirlo. Me gustaría algo audiovisual a futuro.

Mónica Rosa Cabrejos Vasallo

Actualmente es conductora de “Al Sexto Día” y, según sus propias palabras, el programa sufrió varios cambios: “Antes era mucha crónica roja y muy sexual, ahora es más familiar. Ahora salgo vestida para desdicha de mis seguidores”, afirmó.

