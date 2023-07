Esta es la primera vez que Sigrid Bazán hace pública su intención de formar una familia y convertirse en madre, pero también aclaró que, por el momento, no es su prioridad. Actualmente comprometida y luciendo su anillo de compromiso con orgullo, la congresista señaló que su enfoque está en otras responsabilidades, aunque espera asumir el desafío de la maternidad en el momento adecuado.

“Me reproduciré, de repente. Sí, soy muy feliz. ¿Quién sabe? No sé si me reproduciré, pero es una posibilidad. Me gustaría tener hijos, voy a cumplir 33 años, lo he pensado mucho”, reveló Sigrid Bazán durante la entrevista. Aunque reconoce que la maternidad no es su prioridad en este momento debido a sus responsabilidades y trabajo, es algo que ha considerado seriamente.

La congresista expresó que la decisión de tener hijos vendría después de evaluar las condiciones adecuadas y conversar con su pareja, quien también está entusiasmado con la idea de formar una familia. Sigrid Bazán ha demostrado que, aunque se dedica a su carrera política, también tiene sueños y anhelos personales que espera cumplir en el momento oportuno.

