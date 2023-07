La reconocida cantante Ada Chura ha decidido abrir su corazón y revelar las razones detrás de su decisión de poner fin a su carrera musical en un momento crucial de su vida. En una entrevista exclusiva con Trome, la ex voz líder de ‘Ada y la Nueva Pasión’, quien fue una de las reinas de la tecnocumbia en el Perú durante los años 2000, compartió los motivos que la llevaron a alejarse de los escenarios.

El fenómeno de la tecnocumbia, que había impulsado la popularidad de Ada Chura, comenzó a disminuir, y durante un viaje a Europa, la cantante se dio cuenta de que estaba embarazada de su tercer hijo. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en su vida y la llevó a replantear su carrera.

“Ya habían pasado muchas cosas, hasta con el padre de mi hijo. Dije que no podía seguir así, no quiero que mi hija pase lo mismo que mi hijo y me pregunten: ‘¿Por qué te embarazaste en tu mejor momento?’”, confesó Ada Chura en la entrevista.

La decisión de alejarse de la música también estuvo influenciada por el desgaste del ambiente musical y las críticas que recibía constantemente. “Me harté del ambiente, de las críticas típicas de la gente, de la prensa. La gente dice lo que piensa, pero duele. En esos tiempos, ya no era tan firme la tecnocumbia y había bajado. Yo quería hacer mi vida normal. Esa fue mi razón para salirme”, detalló.

¿Qué pasó con Ada Chura?

Tras dejar su carrera en la música, Ada Chura encontró trabajo como asistente de marketing en la Municipalidad de Tacna, pero el sueldo no era suficiente para cubrir las necesidades de sus tres hijos. A pesar de las dificultades, la cantante aprendió a adaptarse y vivir con los recursos disponibles.

“Tenía tres hijos y el costo de vida no me daba. Fue difícil, pero aprendí a vivir así. Ganaba 700 soles mensuales (risas). Aprendí a vivir con ese sueldo”, enfatizó.

