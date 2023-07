Fuertes declaraciones. Sheyla Rojas estuvo como invitada especial en el neuvo programa “Cuál es el verdadero?”, donde sorprendió al público televidente al presumir su nueva nariz. Sin embargo, la modelo no esperó ser ‘troleada’ EN VIVO por Verónica Linares.

“Edson podrá tener el toto, pero la nariz operada no la tiene”, comenzó diciendo la modelo. Frennte a ello, la periodista de América Noticias enfatizó: “Doblemente operada, re-re-reoperada, hay que decir la verdad”, respondió entre risas.

Por su parte, la exchica reality trató de tomar con humor dicho comentario. “Así arrancamos, has visto”, enfatizó.

Además, Johanna San Miguel no dudó en salir en defensa de la popular ‘Shey Shey’. “Ay no, a mí me parece que está preciosa, linda”, fue el mensaje de apoyo de la conductora de ‘EEG’.

Hijo de Sheyla Rojas le increpa por cirugías

La modelo Sheyla Rojas ha sido blanco de críticas en los últimos días luego de mostrar a todos sus seguidores en redes sociales que se sometió a una nueva cirugía estética en su nariz. Los usuarios en redes sociales consideraron que la ex chica reality se ha realizado demasiadas operaciones, pero ellos no serían los únicos, pues su hijo tampoco estaría feliz con los contantes ‘retoquitos’ de su madre.

En medio del divertido juego, Sheyla Rojas le confesó a su hijo, que no le gusta que juegue mucho tiempo con videojuegos y no pase tiempo con ella. La también influencer indicó que ahora era el turno del menor y le insistió para que dijera algo que no le gusta, a lo que Antoñito aprovechó en reclamarle a su madre por sus constaste cirugías. “No me gusta (...) no sé , que te operes mucho”, indicó el niño.

