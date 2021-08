¡Pasó un gran susto! La recordada cantante de cumbia, Ada Chura, denunció en sus redes sociales que su restaurante llamado Mishky fast foot, ubicado en la ciudad de Tacna, fue asaltado con armas de fuego.

A través de su cuenta de Facebook, la interprete de “Te arrepentirás” contó que dentro del local se encontraban algunos clientes y familiares, a quienes la artista les pidió disculpas por el mal momento que tuvieron que pasar.

“Queridos amigos, recién me comunico con ustedes. Supongo que muchos se enteraron del robo que sufrió mi pequeño local en Tacna Mishky fast foot. Gracias a Dios las pérdidas fueron materiales. Mi hijo y mi nuera estaban a cargo del negocio, ya que yo me encontraba de viaje, debido a que poco a poco nos reactivamos en la música. Mis hijos pasaron un gran susto dado que el robo se dio con armas de fuego y también con navaja”, se lee en el inicio de su post.

Asimismo, Ada Chura se tomó el tiempo para agradecer los mensajes de apoyo de sus seguidores y comensales que frecuentan su restaurante.

“Yo apenas me enteré, tomé la decisión de ya no abrir el local; también había dos clientes que fueron víctimas de robo, mil disculpas. La inseguridad en nuestra querida Tacna está presente continuamente. Dios quiera que esto no vuelva a pasar por mi zona. Quiero agradecer a todos mis clientes que me llamaron y me mandaron mensajes de apoyo y aliento. Le doy gracias a Dios por proteger a mi hijo, su enamorada a mi hermana y a mis dos clientes que estuvieron en ese momento”, añadió muy contrariada.

Por último, la artista peruana tomó la radical decisión de dejar de atender de manera presencial y ahora solo lo hará por delivery.

“Gracias por su preferencia y les comento que buscaré la forma de continuar con este emprendimiento, pero por delivery, ya les tendré novedades. Gracias por todo su cariño y preferencia. Mil bendiciones a todos”, sentenció.

