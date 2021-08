Pese a que los vemos peleando o bromeándose, los conductores de ‘América hoy’, Janet Borbaza y Edson Dávila aclararon que mantienen una muy buena como compañeros de trabajo e incluso como amigos.

Así lo revelaron en la secuencia ‘Cuánto sé de mi amigo favorito’ del programa sabatino ‘Estás en todas’ donde demostraron que se conocen más de lo que muchos pensaban.

“Al principio como muchas personas recién nos estaban conociendo y conociendo el formato decían: ‘qué malcriado’ sobre todo las mujeres que me ven y otros le escribían a él y le decían: ‘se pasa por qué te ataca’, pero ahora la gente ya entendió”, dijo Janet Barboza durante el juego.

“Nunca (se han picado por las bromas que se hacen). La verdad es que hay buena onda y buena vibra, la verdad es que los dos somos muy profesionales”, agregó la conductora de TV.

Mientras que Edson Dávila agregó que “cuando salgo a hacer mis notas a la calle, la gente me dice: ‘síganse chancando’”.

Janet y Edson señalaron que se llevan tan bien que tienen planes de viajar juntos a Europa. “Sabes la locura que sería los dos viajando juntos porque Edson es mi terapia, me hace reír mucho, sobre todo porque en mi casa les encanta cuando él me molesta, a mi hija y a mi novio les encanta”.

“Claro (que también mi terapia) porque yo digo un chiste y ella dice: ‘no me gusta tu chiste’ y me cancela en una y esperamos viajar, ojalá se me cumpla el sueño”, dijo muy contento Edson Dávila.

