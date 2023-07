Bárbara Torres fue la sexta eliminada de ‘La Casa de los Famosos’, este 16 de julio de 2023. Su salida del reality se volvió viral, pero no por ella, sino por su hijo José Ignacio, quien estalló en llanto y lanzó una seria petición a los espectadores del programa.

El joven defendió a su madre de los groseros comentarios que ha recibido en redes sociales. “De esta mujer se dijo mucho en redes sociales. Yo nunca había escuchado cosas tan feas, de verdad. Yo pido que, así como todos tenemos una madre, en redes sociales se respete a la mía. Eso es lo único que pido” , señaló el hijo de la integrante de ‘La Familia P. Luche’, conmoviendo al público y a los otros concursantes.

Luego de percatarse de las palabras de su hijo, la intérprete del personaje de ‘Excelsa’ no pudo evitar hacer un gesto de sorpresa y ofreció disculpas a quienes ofendió:

“Si en algún momento dije algo indebido, les pido una disculpa a todos. Creo que todos cuando están en su casa dicen cosas sin pensar. El tema es que no tienen 68 cámaras que los están viendo, entonces nadie los juzga”.

¿Qué pasó con Bárbara Torres ‘Excelsa’ en La Casa de los Famosos’?

Bárbara Torres se ganó la animadversión de los usuarios en redes sociales, al mostrar una personalidad cambiante y escudarse en la menopausia por la que atraviesa. Otros factores que provocaron la reacción del público fue la forma en que dio a entender que Wendy Guevara no es mujer pese a su identidad de género.

Antes de salir del reality, la comediante entró al confesionario con ‘La Jefa’. Entre lágrimas, dijo que se imaginaba lo que pasaría con ella:

“He sido muy valiente de jugar allá adentro sola, con todo lo que tengo y todo lo que me pasa. No me estoy justificando y, como dijo ayer Gloria Trevi, no está lindo ponerse en papel de víctima. Pero he sido muy valiente de jugar aquí sola y por eso motivo yo quiero seguir en esta casa”.

TE PUEDE INTERESAR